23 июля в Токио откроются летние Олимпийские игры

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23 июля в Токио открываются летние Олимпийские игры. Как отмечается в заявлении Оргкомитета, тема церемонии открытия - «Объединённые эмоциями». В её основу заложены надежды принимающей страны на объединение всего мира с помощью спорта во время пандемии коронавируса. «На церемонии открытия мы будем стремиться подтвердить роль спорта и ценность Олимпийских игр, выразить нашу благодарность и восхищение усилиями, которые мы все вместе приложили за последний год, а также дать чувство надежды на будущее», - говорится в заявлении. В связи с чрезвычайной ситуацией в Токио из-за пандемии COVID-19 церемония пройдёт без зрителей. Парад делегаций стран-участниц пройдёт в ограниченных масштабах. Так, РК будут представлять лишь около 20 спортсменов и 6 официальных лиц. Соревнования начнутся 24 июля. Южнокорейские спортсмены будут бороться за медали в стрельбе из лука, фехтовании, пулевой стрельбе и тхэквондо. В тот же день пройдут предварительные соревнования по бадминтону, боксу, гимнастике и плаванию.