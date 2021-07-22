Национальное собрание РК рассмотрит дополнительный бюджет

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23 июля во второй половине дня Национальное собрание РК запланировало проведение пленарного заседания, на котором будет рассмотрен законопроект о дополнительном бюджете в размере 33 трлн вон (около 29 млрд долларов). Эти средства планируется направить на финансирование пятого пакета помощи наиболее нуждающимся гражданам страны и мелким предпринимателям, пострадавшим от пандемии COVID-19. Ранее на этой неделе документ обсуждал специальный подкомитет парламентского бюджетного комитета, однако политические партии не пришли к согласию по ряду деталей. Правящая Демократическая партия Тобуро призывает к универсальным выплатам всем гражданам, в то время как правительство настаивает на том, что помощь должны получить наиболее нуждающиеся. Правящая партия готова пойти на компромисс при условии увеличения помощи малому бизнесу, однако это повлечёт за собой увеличение дополнительного бюджета. Основная оппозиционная партия Сила народа выступает против увеличения размера бюджета и настаивает на предоставлении помощи в основном малому бизнесу за счёт сокращения других статей бюджета.