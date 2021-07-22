Экстремальная жара вызвала временные отключения электроэнергии

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Экстремальная жара на всей территории страны привела к временным отключениям электроэнергии вечером 22 июля. С 21:00 электричество отключилось в 50 квартирах в Ыйване провинции Кёнгидо. С 22:17 в течение двух часов электричество было отключено в 45 квартирах в Ханаме провинции Кёнгидо. В течение двух дней подряд периодически прекращалась подача электроэнергии в 580 квартир одного из жилых комплексов в Сувоне провинции Кёнгидо, а также в 350 квартир в Инчхоне. В Кванчжу на юге страны без электричества остались 429 квартир. Причём там его подачи не было с 22 часов 22 июля до 6 часов утра 23 июля. По прогнозу Корейской метеорологической администрации, жаркая погода сохранится по всей стране, причём ночью не ожидается существенного снижения температуры воздуха. В ночь на 23 июля минимальная температура воздуха в Сеуле и Инчхоне составила +27,2˚C, в Сувоне провинции Кёнгидо +26,5˚С. На большей части территории страны столбики термометров не опускались ниже +25°C.