22 июля в РК 1.630 новых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 22 июля в стране зарегистрированы 1.630 новых случаев COVID-19. Это меньше, чем рекордные 1.842 случая накануне, когда на родину прибыли 270 заражённых вирусом военнослужащих из подразделения «Чхонхэ». Тем не менее, с 7 июля в стране фиксируются более тысячи новых случаев инфекции в сутки, а темпы распространения вируса по всей стране увеличиваются. Беспокойство вызывает также рост числа случаев варианта коронавируса Дельта. В течение последней недели среднее число новых случаев COVID-19 в столичном регионе, который включает города Сеул и Инчхон, а также провинцию Кёнгидо – 962,2, в остальных регионах страны – 485. В связи со сложившейся ситуацией в столичном регионе до 8 августа продлено действие четвёртого, самого жёсткого уровня социального дистанцирования. Таким образом, ещё на две недели продлён запрет на личные встречи с участием более чем двух человек после 18 часов, на работу ночных клубов и закусочных под открытым небом. Присутствовать на свадьбах и похоронах смогут только родственники. Демонстрации и массовые акции также находятся под запретом. Разрешены лишь одиночные протесты. Предприятия общественного питания могут работать до 22 часов, а развлекательные заведения, в том числе, ночные клубы и бары, закрыты. В связи с ухудшением ситуации за пределами столичного региона, начиная с 19 июля, там было ограничено число участников личных встреч. Их не может быть больше четырёх человек.