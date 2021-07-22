Сеул ожидает, что США создадут законную основу для воссоединения разделённых семей

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В РК надеются, что законопроект, недавно принятый Палатой представителей Конгресса США, поможет создать законную основу для встреч американских корейцев со своими родственниками в Северной Корее. Южнокорейское правительство положительно оценивает принятие данного законопроекта, - заявил 23 июля на брифинге представитель министерства по делам воссоединения РК Чха Док Чхоль. Он выразил надежду на то, что встречи будут возможны «независимо от дипломатической и военной ситуации между Севером и США», подтвердив приверженность южнокорейского правительства делу воссоединения разделённых семей как одной из самых неотложных гуманитарных проблем. Когда межкорейский диалог возобновится, будут продолжены консультации с Севером, чтобы найти практические решения проблемы разделённых семей, в том числе, тех, которые проживают в США,- отметил представитель министерства по делам воссоединения.