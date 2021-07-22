В госсекторе РК ежедневно фиксируются 1,6 млн попыток кибератак

Photo : Getty Images Bank

После недавних попыток взломов серверов Корейского института атомной энергии и Корейского института аэрокосмических исследований Национальная служба разведки провела специальную инспекцию примерно в 20 важнейших государственных учреждениях страны. В результате выявлены 34 кибератаки против Корейской электроэнергетической компании. Количество попыток взлома серверов правительственных и общественных учреждений за последние пять лет увеличилось почти в четыре раза, в среднем до 1 млн 620 тыс. в день. В настоящее время центр кибербезопасности Национальной службы разведки круглосуточно контролирует около 3.200 учреждений. Как только обнаруживается попытка кибератаки, сообщение об этом отправляется в соответствующую организацию. Выяснилось, что Корейский институт атомной энергии и Корейский институт аэрокосмических исследований стали жертвами кибератак, поскольку они пренебрегали рекомендациями спецслужб.