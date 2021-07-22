Жители РК мало интересуются Олимпийскими играми 2020 в Токио

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Жители РК мало интересуются Летними Олимпийскими играми 2020 в Токио. На это указывают результаты опроса, проведённого с 20 по 22 июля агентством Gallup Korea среди 1.003 человек. На вопрос о наличии интереса к Олимпиаде в Токио лишь 32% дали положительный ответ. Это самый низкий показатель с 1992 года. 66% дали однозначный ответ об отсутствии интереса к этому мероприятию. Что касается успеха в проведении Игр, респонденты были настроены довольно скептически. Лишь 7% считают, что Олимпиада пройдёт успешно. Противоположный ответ дали 84% респондентов. Наибольший интерес при этом у респондентов вызывают соревнования по футболу (40%) и бейсболу (20%). Далее следуют, лёгкая атлетика, плавание, тхэквондо и другие. Погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.