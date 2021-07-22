Уэнди Шерман: США надеются на диалог с Северной Кореей

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США надеются на «надёжный, предсказуемый и конструктивный» диалог с Северной Кореей. Об этом заявила помощник госсекретаря США Уэнди Шерман после состоявшихся 23 июля в Сеуле переговоров с заместителем министра иностранных дел РК Чхве Чжон Гоном. «Мы предложили диалог северным корейцам и ждём их ответа»,- отметила Шерман. Она выразила обеспокоенность тем, что северокорейцы столкнулись с многочисленными трудностями. Коснувшись роли Китая в решении ядерной проблемы Северной Кореи, Шерман назвала совместные усилия для достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова «областью сотрудничества». Она оценила южнокорейско-американский альянс как гарант мира не только в Индо-Тихоокеанском регионе, но и во всём мире. После прихода к власти в Вашингтоне администрации Джо Байдена контакты между РК и США не прерывались даже на один день,- подчеркнула помощник госсекретаря. Чхве Чжон Гон в свою очередь отметил важность роли Китая в вопросе привлечения КНДР к диалогу. По его словам, в Пекине это прекрасно понимают. Между тем, Шерман отметила, что принято решение о проведении осенью трёхсторонней встречи на уровне заместителей глав МИД РК, США и Японии. Она заявила, что встреча скорее всего состоится в Вашингтоне. После переговоров она отправилась в Монголию. Далее в программе её азиатского турне посещение Китая и Омана.