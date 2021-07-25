У спортсменов из РК две золотые и три бронзовые медали на Олимпиаде

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25 июля, во второй день соревнований на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, в копилке южнокорейской сборной появились по одной золотой и бронзовой медали. В финале соревнований по стрельбе из лука в женском командном зачёте Кан Чхэ Ён, Чан Мин Хи и Ан Сан одержали победу над спортсменками из Олимпийского комитета России Ксенией Перовой, Еленой Осиповой и Светланой Гомбоевой. Бронзовая медаль у команды Германии, которая в матче за третье место обыграла сборную Беларуси. Бронзу в копилку сборной положил дзюдоист Ан Ба Уль. В поединке за бронзу среди мужчин в весовой категории до 66 кг он одолел Мануэля Ломбардо из Италии. Золото у Хифуми Абэ из Японии , который в финальном поединке победил Важу Маргвелашвили из Грузии. В копилке южнокорейской олимпийской сборной в общей сложности пять медалей – две золотые и три бронзовые.