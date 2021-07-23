Национальное собрание РК утвердило дополнительный бюджет

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24 июля Национальное собрание РК утвердило закон о дополнительном бюджете в объёме - 34 трлн 900 млрд вон (30 млрд 30 млн долларов), который направлен на поддержку экономики, пострадавшей от пандемии COVID-19. За принятие дополнительного бюджета проголосовали 208 депутатов, 17 против, 12 воздержались. В тот же день правительство на внеочередном заседании под председательством премьер-министра Ким Бу Гёма утвердило план распределения средств из дополнительного бюджета. Как сообщили в министерстве планирования и финансов, подготовка к распределению средств будет завершена к середине августа. Выдача средств будет производиться с конца августа до середины сентября. В настоящее время на основе информации об отчислении взносов в фонд обязательного медицинского страхования и других вычетов составляются списки получателей единовременных выплат. Помощь получат владельцы малого бизнеса, пострадавшие от ограничений в рамках борьбы с распространением COVID-19, а также представители малообеспеченных слоёв населения.