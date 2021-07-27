С 27 июля за пределами столичного региона повышается уровень социального дистанцирования

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В рамках сдерживания быстрого распространения вируса COVID-19 в период сезона отпусков с 27 июля по 8 августа в регионах РК за пределами столичного будет действовать третий уровень социального дистанцирования. Как сообщили в Центральном штабе по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами, данное решение принято на заседании правительства, состоявшемся 25 июля под председательством президента РК Мун Чжэ Ина. Как заявил глава государства, более 35% новых случаев инфекции выявляются за пределами столичного региона. Решение ужесточить там карантинные меры – «последняя попытка остановить распространение вируса и как можно быстрее переломить ситуацию», - отметил Мун Чжэ Ин. Третий уровень социального дистанцирования предусматривает не более четырёх участников личных встреч, предприятия общественного питания работают до 22 часов. Городские власти Тэчжона приняли решение ввести с 27 июля по 8 августа максимально строгий, четвёртый уровень социального дистанцирования. Он действует в столичном регионе, включающем Сеул и Инчхон, а также провинцию Кёнгидо. Данный уровень предусматривает запрет на личные встречи с участием более чем двух человек после 18 часов, запрет на работу ночных клубов и закусочных под открытым небом. Присутствовать на свадьбах и похоронах смогут только родственники. Демонстрации и массовые акции также находятся под запретом. Разрешены лишь одиночные протесты. Предприятия общественного питания могут работать до 22 часов, а развлекательные заведения, в том числе, ночные клубы и бары, закрыты. С 7 июля в РК ежедневно фиксируются более тысячи новых случаев COVID-19, а на прошлой неделе данный показатель за пределами столичного региона впервые с начала пандемии превысил 500.