25 июля в РК 1.318 новых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 25 июля в стране зарегистрированы 1.318 новых случаев COVID-19. Это меньше, чем на протяжении минувшей недели, но в данном случае причиной является сокращение количества тестов в выходные дни. Суточный прирост количества инфицированных превышает тысячу почти три недели, с 7 июля. Беспокойство медиков вызывает рост заболеваемости за пределами столичного региона, где в последние дни фиксируются до 40% новых случаев заболевания. С началом летних отпусков жители страны перемещаются по регионам. Общее число заболевших с начала пандемии составило 190.166 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 4 человека, общее число умерших – 2.077 человек. Коэффициент смертности 1,09%. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 16 млн 893 тыс. человек, или 32,5% населения страны. 6 млн 858 тыс. человек, или 13,2% населения, вакцинированы полностью. За минувшие сутки 990 человек выписаны из стационаров по окончании лечения. Вылечились в общей сложности 167.365 человек.