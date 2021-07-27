Южнокорейский альпинист, пропавший в Гималаях, не обнаружен

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Спасательный вертолёт, который 25 июля был отправлен на поиски южнокорейского альпиниста, пропавшего в Гималаях, вернулся в базовый лагерь. 57-летний Ким Хон Бин пропал без вести после 14-й по счёту высочайшей вершины в мире. 18 июля он достиг вершины Броуд-пика высотой 8.047 метров в составе хребта Каракорум в Гималаях. Совершив этот подвиг, альпинист, потерявший все пальцы на руках из-за обморожения около 30 лет назад, стал первым инвалидом в мире, поднявшимся на 14 восьмитысячников на всех континентах. Во время спуска с вершины утром 19 июля Ким Хон Бин послал сигнал бедствия. Находившиеся поблизости российские альпинисты попытались спасти его, но попытка оказалась безрезультатной. Вертолёт со спасателями на борту шесть раз облетел место пропажи южнокорейского альпиниста, не обнаружив его. В базовом лагере будут изучены видеозаписи, снятые с вертолёта. В поисковой операции принимают участие пакистанские и китайские спасатели.