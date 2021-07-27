Из-за карантинных ограничений на морских пляжах РК менее многолюдно, чем обычно

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Несмотря на продолжительную жару, почти на всех популярных пляжах РК менее многолюдно, чем в предыдущие годы, из-за беспокойства населения по поводу распространения COVID-19 и карантинных ограничений, которые вводятся властями страны. Пляж Хэундэ в Пусане, одно из самых популярных летних направлений в стране, который раньше собирал до 1 млн отдыхающих в выходные дни, в субботу, 24 июля посетили около 40 тысяч человек. Такая же ситуация и на других известных городских пляжах. Так, пляж Кваналли посетили около 20 тысяч, а пляж Сончжон - 10 тысяч человек. При этом большинство отдыхающих в масках гуляют по пляжу и не плещутся в море. В Пусане, где действует третий уровень социального дистанцирования, на пляжах запрещены еда и питьё в ночное время. На большинстве пляжей восточного побережья количество отдыхающих сократилось вдвое по сравнению с докоронавирусными годами. В Канныне провинции Канвондо, где действует четвёртый уровень социального дистанцирования, на пляжах немноголюдно, включая самый популярный городской пляж Кёнпхо. В городе Пхохане провинции Кёнсан-Пукто на юго-востоке страны до 13 часов 24 июля только 150 человек посетили пляж Курёнпо, достопримечательность портового города. Муниципальные власти три раза в день проводят дезинфекцию основных пляжных объектов. Многие отдыхающие заходят в море в масках. Власти уезда Янъян-гун провинции Канвондо, где расположены многие известные пляжи, объявили об ужесточении правил социального дистанцирования до четвёртого уровня с 1 августа. Этим летом резко сократилось также количество посетителей пляжей на западном побережье. Исключением пока являются пляжи острова Чечжудо.