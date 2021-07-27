Более 66% опрошенных южнокорейцев за условно-досрочное освобождение главы Samsung

Photo : YONHAP News

66,6% южнокорейцев, опрошенных агентством Realmeter, поддерживают идею условно-досрочного освобождения Ли Чжэ Ёна, фактического главы группы Samsung. Опрос проводился 23 июля среди 500 взрослых жителей различных регионов страны. По мнению респондентов, Ли Чжэ Ён должен быть освобождён из тюрьмы в рамках усилий по оживлению национальной экономики. 28,2% респондентов высказались против условно-досрочного освобождения главы Samsung. Уровень поддержки его условно-досрочного освобождения перевешивает уровень противодействия данному шагу во всех возрастных группах. Как полагают, Ли Чжэ Ён может получить президентскую амнистию или условно-досрочное освобождение ко Дню освобождения Кореи, который отмечается 15 августа. Приговорённый к 2,5 годам тюремного заключения, он имеет право на условно-досрочное освобождение к концу июля после отбытия 60% срока. Политические и деловые круги предлагают либо помиловать фактического главу группы Samsung указом президента страны, либо освободить его условно-досрочно. Погрешность при обработке данных составляет ±4,4% при уровне достоверности 95%.