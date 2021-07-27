В Сеуле и крупных городах страны продолжаются тропические ночи

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В Сеуле и других крупных городах страны продолжаются так называемые тропические ночи, когда сохраняется душная погода, а температура воздуха не опускается ниже +25°С с 18:00 до 9:00 следующего дня. По данным Корейской метеорологической администрации, минимальная температура воздуха в ночь на 26 июля составляла +27,5˚C в Сеуле, +27,1˚C в Инчхоне, +25,6˚C в Пусане и +26,8˚C на острове Чечжудо. Предупреждение о сильной жаре действует для большинства регионов страны. На 26 июля дневной максимум прогнозируется на уровне +36°C в Сеуле, +34°C в Инчхоне, +33°C в Тэгу. В ряде районов Сеула и провинции Кёнгидо из-за роста потребности в электроэнергии отключалась её подача. В частности, 750 квартир в одном из жилых комплексов в Инчхоне в ночь на 26 июля были отключены от электроэнергии в течение 9 часов, а 670 квартир в Кояне провинции Кёнгидо – более чем на семь часов, в то время как температура воздуха составляла +26,6˚C.