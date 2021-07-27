Ким Бу Гём: После вакцинации 70% населения РК будет возможна бустерная вакцинация

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После вакцинации 70% населения РК можно будет говорить о введении бустерных вакцин. Об этом заявил 26 июля в радиопрограмме KBS премьер-министр страны Ким Бу Гём, подчеркнув, что варианты вируса COVID-19 продолжают мутировать, поэтому необходимо принять решение о бустерных вакцинах в надлежащее время. Бустерные вакцины вводятся после полной прививки для укрепления иммунной системы человека. О пользе бустерных вакцин для повышения защиты от более заразных вариантов COVID-19, таких как вариант вируса Дельта, говорят во всём мире. Южнокорейская биотехнологическая компания Samsung Biologics, как ожидается, представит первую партию бустерной вакцины, произведённой совместно с американской фармацевтической фирмой Moderna, в конце августа или начале сентября,- сообщил Ким Бу Гём.