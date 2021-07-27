У южнокорейцев появилась возможность отдохнуть на Сайпане

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24 июля авиакомпания Asiana Airlines возобновила полёты на Сайпан, который в ближайшее время станет первым туристическим местом, куда южнокорейские граждане смогут въехать без обязательной самоизоляции по прибытии. По условиям соглашения, которое 30 июня правительство РК подписало с властями Сайпана, туристам необходима полная вакцинация не менее чем за 14 дней до поездки. Кроме того, во время регистрации на рейс необходимо представить отрицательный результат теста, проведённого менее чем за 72 часа до отъезда, пройти тесты по прибытии на Сайпан и перед возвращением в свою страну. Самолёт Asiana Airlines доставил на Сайпан около 60 пассажиров. Лоукостеры T'way Airlines и Jeju Air также готовятся к возобновлению полётов из аэропорта Инчхон на небольшой остров в составе Северных Марианских островов. Там для размещения южнокорейских туристических групп выделены две гостиницы. Сайпан традиционно является одним из самых популярных туристических направлений среди граждан РК в возрасте от 20 до 40 лет. Однако именно у этой возрастной категории южнокорейцев уровень вакцинации остаётся низким, поэтому нет уверенности в том, что данное туристическое направление будет востребовано. Кроме того, возможен только групповой туризм. Граждане страны опасаются зарубежных поездок в условиях пандемии коронавируса. Если ситуация ухудшится, поездки будут приостановлены.