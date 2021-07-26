Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Спорт

26 июля у спортсменов РК золотая и бронзовая медали на Олимпиаде в Токио

Write: 2021-07-26 21:24:36Update: 2021-07-26 21:26:25

26 июля у спортсменов РК золотая и бронзовая медали на Олимпиаде в Токио

Photo : YONHAP News

Южнокорейские спортсмены, принимающие участие в XXXII летних Олимпийских играх в Токио, 26 июля положили в копилку своей сборной золотую и бронзовую медали. В финале соревнований по стрельбе из лука в мужском командном зачёте О Чжин Хёк, Ким У Чжин и Ким Чжэ Док одержали победу над командой из Китайского Тайбэя со счётом 6-0. Бронзовая медаль у команды Японии, которая в матче за третье место обыграла команду Нидерландов. Обладателем очередной бронзовой медали в копилке южнокорейской команды, стал 27-летний дзюдоист Ан Чхан Рим. В поединке за третье место среди мужчин в весовой категории до 73 кг он одержал победу над Рустамом Оруджовым из Азербайджана. Золото в этой категории завоевал Шохей Оно из Японии, серебро – Лаша Шавдатуашвили из Грузии. Вторая бронзовая медаль у Цэнд-Очира Цготбаатора из Монголии, который одержал победу над Артуром Маргелидоном из Канады. Сейчас в копилке южнокорейской олимпийской сборной  семь медалей – три золотые и четыре бронзовые. 
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >