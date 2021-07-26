26 июля у спортсменов РК золотая и бронзовая медали на Олимпиаде в Токио

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Южнокорейские спортсмены, принимающие участие в XXXII летних Олимпийских играх в Токио, 26 июля положили в копилку своей сборной золотую и бронзовую медали. В финале соревнований по стрельбе из лука в мужском командном зачёте О Чжин Хёк, Ким У Чжин и Ким Чжэ Док одержали победу над командой из Китайского Тайбэя со счётом 6-0. Бронзовая медаль у команды Японии, которая в матче за третье место обыграла команду Нидерландов. Обладателем очередной бронзовой медали в копилке южнокорейской команды, стал 27-летний дзюдоист Ан Чхан Рим. В поединке за третье место среди мужчин в весовой категории до 73 кг он одержал победу над Рустамом Оруджовым из Азербайджана. Золото в этой категории завоевал Шохей Оно из Японии, серебро – Лаша Шавдатуашвили из Грузии. Вторая бронзовая медаль у Цэнд-Очира Цготбаатора из Монголии, который одержал победу над Артуром Маргелидоном из Канады. Сейчас в копилке южнокорейской олимпийской сборной семь медалей – три золотые и четыре бронзовые.