Приливно-отливные равнины на юге РК внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

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Четыре приливно-отливные равнины на юге РК – Сочхон в провинции Чхунчхон-Намдо, Кочхан в провинции Чолла-Пукто, Синан и Посон-Сунчхон в провинции Чолла-Намдо - внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Данное решение принято 26 июля на 44-й сессии Комитета всемирного наследия, которая проходит в китайском Фучжоу в режиме онлайн. Участники сессии высоко оценили роль приливно-отливных равнин, которые служат местом остановки перелётных птиц, как одну из самых важных в мире сред обитания для сохранения биоразнообразия и «выдающуюся универсальную ценность». Данное решение стало неожиданностью, учитывая, что Международный союз охраны природы (МСОП) исключил южнокорейскую заявку из списка потенциальных кандидатов на внесение в список в ходе предварительного обзора, проведённого в мае. Как отмечалось в заключении МСОП, хотя и существует вероятность того, что приливно-отливные равнины служат важной средой обитания для биоразнообразия, диапазон территорий, за исключением территории Синан, недостаточно велик, чтобы показать крупномасштабный топографический и экологический процесс. Синан – самая большая приливно-отливная равнина из четырёх. Её площадь 1.100 квадратных километров, в то время как другие равнины занимают площадь 60 квадратных километров. Некоторые из них являются уникальными водно-болотными угодьями, определёнными Рамсарской конвенцией. Там обитают 47 местных видов фауны, в том числе, 22 вида водоплавающих птиц, находящихся на грани исчезновения, и пять беспозвоночных. Теперь 15 объектов на территории РК включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, в том числе, два природных. Кроме приливно-отливных равнин, это лавовые трубы на острове Чечжудо. Остальные 13 объектов относятся к культурному наследию, включая грот Соккурам и храм Пульгукса в Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто, дворец Чхандоккун и королевскую усыпальницу Чонмё в Сеуле.