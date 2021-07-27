26 июля в РК 1.365 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 26 июля в стране зарегистрированы 1.365 новых случаев COVID-19. Суточный прирост количества инфицированных превышает тысячу человек три недели, с 7 июля. Беспокойство медиков вызывает рост заболеваемости за пределами столичного региона, где в последние дни фиксируются более 40% новых случаев заболевания. Это связано с активным перемещением жителей страны по регионам с началом летних отпусков. Органы здравоохранения полагают, что четвёртая волна пандемии ещё не достигла своего пика, поскольку высокотрансмиссивный вариант Дельта становится доминирующим штаммом. Общее число заболевших с начала пандемии - 191.531 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 2 человека, общее число умерших – 2.079 человек. Коэффициент смертности 1,09%. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 17 млн 516 тыс. человек, или 33,8% населения страны. 6 млн 917 тыс. человек, или 13,3% населения, вакцинированы полностью. За минувшие сутки 1.264 человека выписаны из стационаров по окончании лечения. Вылечились в общей сложности 168.629 человек.