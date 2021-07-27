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В Корее

Правительство РК пересматривает план вакцинации населения

Write: 2021-07-27 10:25:28Update: 2021-07-27 10:27:36

Правительство РК пересматривает план вакцинации населения

Photo : YONHAP News

Из-за проблем с производством вакцины Moderna, о которых уведомили её поставщики, правительство РК пересматривает план вакцинации населения. Об этом заявил премьер-министр РК Ким Бу Гём, выступая 27 июля на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. По его словам,  с руководством компании Moderna обсуждаются конкретные сроки и объёмы поставок. Правительство предложит дополнительные меры для того, чтобы государственная программа вакцинации продолжалась без сбоев, а к ноябрю удалось добиться коллективного иммунитета. В декабре прошлого года правительство подписало соглашение с компанией Moderna о закупке вакцин для 20 млн человек. Скорректированный план вакцинации будет подготовлен в течение следующих двух недель,- подчеркнул Ким Бу Гём. 
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