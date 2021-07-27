Рост южнокорейской экономики во втором квартале 0,7%

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Как сообщили 27 июля в Банке Кореи, валовой внутренний продукт страны увеличился во втором квартале текущего года на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом. По мнению экспертов, росту способствовало восстановление частного потребления, которое увеличилось во втором квартале на 3,5% по сравнению с предыдущим трёхмесячным периодом. Государственные расходы выросли за тот же период на 3,9%. Как написал на своей странице в Facebook вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги, показатели второго квартала свидетельствуют о том, что четырёхпроцентный рост экономики по итогам года вполне достижим. Однако нынешний рост числа инфицированных и ужесточение правил социального дистанцирования могут угрожать достижению этой цели.