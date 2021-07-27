Джо Байден: США гордятся дружбой с РК

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«Мы безмерно гордимся нашей исторической дружбой и доверием, которое мы разделяем с Республикой Корея», - говорится в заявлении президента США Джо Байдена по случаю годовщины подписания перемирия в Корейской войне 1950-53 годов. Около 1 млн 800 тыс. американских военнослужащих защищали РК, и более 36 тыс. из них погибли,- напомнил президент США, провозгласив 27 июля Национальным днём ветеранов Корейской войны. Он отметил, что южнокорейско-американский альянс по-прежнему играет решающую роль в поддержании мира и безопасности на Корейском полуострове. Байден подчеркнул, что перемирие официально не положило конец войне, но РК всё же удалось достичь процветания. «Перемирие сделало возможным обмен военнопленными, а также возможность вести переговоры о мирном урегулировании. Спустя почти 70 лет это урегулирование все ещё не достигнуто, и Корейский полуостров остаётся разделённым по 38-й параллели», - сказал глава Белого дома.