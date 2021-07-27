РК и АСЕАН обсуждают изменения в соглашении о свободной торговле

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РК и АСЕАН приступили к обсуждению изменений, которые они планируют внести в соглашение о свободной торговле, с целью дальнейшего снижения торговых барьеров и расширения присутствия южнокорейских компаний в Юго-Восточной Азии. Как сообщили 27 июля в министерстве промышленности, торговли и энергетики, представители сторон провели встречу в формате видеоконференции, обсудив пути расширения экономических связей. Соглашение о свободной торговле между РК и АСЕАН вступило в силу в 2007 году. В настоящее время АСЕАН является вторым по величине торговым партнёром РК: в 2020 году двусторонний товарооборот составил 143 млрд 800 млн долларов, более чем вдвое превысив показатель 2006 года. В состав АСЕАН входят Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Таиланд, Сингапур и Вьетнам. В 2016 году стороны договорились о дальнейшем снижении торговых барьеров, но соответствующие переговоры были отложены, поскольку было решено сосредоточиться на заключении Всеобъемлющего регионального экономического партнёрства (ВРЭП). Оно охватывает не только АСЕАН, но и партнёров по диалогу - РК, Китай, Японию, Австралию и Новую Зеландию. Соглашение о ВРЭП подписано в ноябре прошлого года, и сейчас стороны ожидают его вступления в силу.