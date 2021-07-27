Юг и Север восстановили работу линий связи через межкорейскую границу

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Две Кореи возобновили прямую линию связи через границу. Как сообщил представитель администрации президента РК Пак Су Хён, «горячая линия» возобновила работу 27 июля в 10 часов утра. Она не действовала на протяжении 13 месяцев, после того, как в июне прошлого года Пхеньян в одностороннем порядке отключил связь в знак протеста против отправки на Север через границу пропагандистских листовок южнокорейскими общественными организациями. Тогда Пхеньян обвинил официальный Сеул в том, что он не препятствует деятельности антисеверокорейских сил. Договорённость о возобновлении работы линий связи была достигнута в ходе обмена письмами между президентом РК Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чон Ыном. Они договорились также приложить усилия для восстановления взаимного доверия между Югом и Севером, двигаясь вперёд в развитии межкорейского сотрудничества. Позднее факт возобновления работы прямой линии связи между двумя Кореями подтвердили в министерстве обороны РК, где сообщили, что представители оборонных ведомств Юга и Севера возобновляют регулярный обмен телефонными звонками. Доступны как телефонная, так и факсимильная связь. Начиная с полудня 27 июля, стороны будут обмениваться телефонными звонками по линиям связи на западном и восточном участках межкорейской границы дважды в день - в 9:00 и 16:00,- сообщил представитель минобороны. Как показала проверка, линия связи на западном участке работает нормально, но некоторые технические проблемы были обнаружены на восточном участке. Продолжается работа по восстановлению линии, - добавил представитель минобороны РК. Как сообщило в тот же день северокорейское агентство ЦТАК, восстановление связи сыграет положительную роль в улучшении межкорейских отношений. «Теперь вся корейская нация желает, чтобы отношения между Севером и Югом преодолели неудачи и застой как можно скорее», - говорится в сообщении ЦТАК.