Около 70% пожилых южнокорейцев хотят работать до 73 лет

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Около 70% пожилых южнокорейцев хотели бы продолжать работать до 73 лет. Как сообщили 27 июля в Национальном статистическом управлении, результаты опроса, проведённого в мае этого года, показали, что 68,1% из 14 млн 760 тыс. южнокорейцев в возрасте от 55 до 79 хотят продолжать работать. Это на 0,7% больше, чем в прошлом году. Пожилые жители страны хотят работать в среднем до 73 лет. Этот показатель не изменился по сравнению с предыдущим годом. 58,7% процента респондентов хотят заработать на жизнь, 33,2% испытывают радость от работы, пока позволяет состояние здоровья. По состоянию на конец мая этого года, на пожилых людей в возрасте от 55 до 79 лет приходилось 32,8% населения страны. РК борется с демографическими проблемами, связанными с хронически низкой рождаемостью и быстрым старением населения. Ожидается, что в 2025 году РК станет сверхстарым обществом, в котором доля людей в возрасте 65 лет и старше достигнет 20% от общей численности населения. В 2017 году, когда доля таких людей превысила 14% населения, РК стала пожилым обществом. Обсуждается вопрос о повышении пенсионного возраста до 65 лет в связи с растущей необходимостью решить проблему значительного сокращения численности трудоспособного населения.