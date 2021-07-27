Песня Butter группы BTS вернулась на вершину Billboard

Photo : YONHAP News

Песни южнокорейской супергруппы BTS девятую неделю подряд занимают первое место в чарте синглов Billboard Hot 100. Её хит Butter вернулся на вершину чарта. Он находился на первом месте семь недель подряд, а затем на неделю уступил его последнему синглу группы Permission to Dance, который на этой неделе опустился на седьмую строчку. Как отметили в Billboard, BTS стала первой группой, которая заменила на первом месте одну свою песню другой, а затем вернула предыдущую песню обратно. Группе BTS потребовалось 10 месяцев и 2 недели, чтобы пять хитов - Dynamite, Life Goes On, Butter, Permission to Dance и ремикс песни американского исполнителя Джейсона Деруло и новозеландского продюсера Jawsh 685 под названием Savage Love - заняли первое место в чарте. По этому показателю они уступают лишь Майклу Джексону, который сделал это за 9 месяцев и 2 недели в 1987-88 годах.