Хван Сон У финишировал седьмым на дистанции 200 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио

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27 июля 18-летний южнокорейский пловец Хван Сон У занял седьмое место в финале соревнований по плаванию на 200 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио. Это стало лучшим результатом южнокорейских пловцов за последние девять лет. Хван Сон У лидировал после первых 150 метров, затем потерял скорость и финишировал предпоследним с результатом 1 мин 45,26 сек. Том Дин из Великобритании выиграл золотую медаль с результатом 1 мин. 44,22 сек. На втором месте ещё один британский спортсмен Дункан Скотт, который отстал от лидера на 0,04 сек. Бронзовая медаль у Фернандо Шеффера из Бразилии. 25 июля южнокорейский пловец выиграл отборочные соревнования, установив новый национальный рекорд – 1 мин. 44,62 сек., а на следующий день в полуфинале показал результат 1 мин. 45,53 сек., став первым южнокорейским пловцом после Пак Тхэ Хвана в 2012 году, который дошёл до олимпийского финала по плаванию.