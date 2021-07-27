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Культура

Фестиваль грязи в Порёне вошёл в тройку крупнейших фестивалей Азии

Write: 2021-07-27 13:41:20Update: 2021-07-27 13:42:02

Фестиваль грязи в Порёне вошёл в тройку крупнейших фестивалей Азии

Photo : YONHAP News

Фестиваль морской грязи, который ежегодно проходит в Порёне провинции Чхунчхон-Намдо, признан Азиатской ассоциацией международных фестивалей мероприятий  в качестве одного из трёх основных фестивалей в Азии. Об этом сообщил 27 июля представитель городской администрации Порёна. В первую тройку вошли также ежегодный Харбинский международный фестиваль льда и снега и водный фестиваль, приуроченный к новогоднему празднику Сонгкран в Таиланде. Эти три фестиваля отобраны среди 21 претендента в ходе онлайн-опроса, в котором приняли участие около 300 экспертов. Фестиваль грязи в Порёне проводится ежегодно в июле-августе, начиная с 1998 года. Порёнская грязь отличается богатым содержанием минеральных веществ и известна способностью предотвращать старение кожи. 
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