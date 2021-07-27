Замглавы МИД РК принял участие в подготовке к саммиту COP26 по климату

Photo : YONHAP News

Заместитель министра иностранных дел РК Чхве Чжон Мун принял участие в состоявшемся 25-26 июля в Лондоне совещании на высоком уровне по вопросам изменения климата. Оно было посвящено подготовке к 26-му саммиту Конференции ООН по изменению климата (COP26), который состоится в ноябре этого года в Глазго. Мероприятие, которое должно было пройти в прошлом году, перенесено из-за пандемии COVID-19. Выступая на совещании, Чхве Чжон Мун подчеркнул необходимость провозглашения всеми странами к 2050 году углеродного нейтралитета. Это поможет добиться прогресса на пути к ограничению роста глобального потепления в соответствии с Парижским соглашением. РК пообещала ООН сократить к 2030 году выбросы углерода на 24,4% по сравнению с уровнем 2017 года и достичь нулевых выбросов углерода к 2050 году. Чхве Чжон Мун подтвердил приверженность Сеула реализации «всеобъемлющей углеродной нейтральности» и попросил поддержать заявку Сеула на проведение саммита COP28 в 2023 году.