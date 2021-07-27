27 июля у спортсменов РК две серебряные и одна бронзовая медаль на Олимпиаде в Токио

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27 июля на Олимпиаде в Токио южнокорейская тхэквондоистка Ли Да Бин завоевала серебро. В финальном матче в весовой категории до 67 кг среди женщин она уступила сербской спортсменке Милице Мандич со счётом 7:10. Бронза у британской тхэквондоистки Бьянки Уолкден, одержавшей победу над польской спортсменкой Александрой Ковальчук со счётом 3:7. Женская сборная РК по фехтованию на шпагах заняла второе место в командных соревнованиях Олимпийских игр в Токио, положив в копилку сборной ещё одно серебро. В финальном матче южнокорейские спортсменки Чхве Ин Чжон, Кан Ён Ми, Сон Сэ Ра и Ли Хе Ин уступили Катрине Лехис, Юлии Беляевой, Эрике Кирпу и Ирине Эмбрих из команды Эстонии, которая впервые в истории пробилась в финал Олимпиады. Бронзу получила сборная Италии, обошедшая команду из КНР. Между тем, южнокорейский тхэквондоист Ин Гё Дон завоевал бронзу. В матче за третье место в мужской весовой категории до 80 кг он одержал победу над спортсменом из Словении Иваном Конрадом Трайковичем со счётом 5:4. Золотая медаль у Владислава Ларина из Олимпийского комитета России, серебряная - у Дэяна Георгиевски из Македонии. Сейчас в копилке южнокорейской олимпийской сборной 10 медалей – три золотые, две серебряных и пять бронзовых.