В РК прибыла очередная партия вакцины Pfizer

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28 июля в РК прибыла очередная партия вакцины от COVID-19 производства Pfizer в объёме 2 млн 679 тыс. доз. Поставка осуществляется в рамках соответствующего договора между правительством РК и компанией Pfizer. В общей сложности производитель обязуется поставить 66 млн доз вакцины. Поставка осуществляется постепенно раз в неделю. Полученные дозы вакцин – последняя партия за июль. Если учитывать 782 тыс. доз Pfizer, полученных в рамках так называемого «вакцинного свопа» между РК и Израилем, то общий показатель за июль составит 6 млн 753 тыс. 29 июля в РК прибудут 100 тыс. доз вакцин Janssen производства компании Johnson & Johnson. РК уже получила 1 млн 12 тыс. доз вакцин данной компании в рамках мер США по укреплению сотрудничества в области вакцин. К настоящему моменту РК заключила контракты на приобретение 193 млн доз вакцин. В настоящее время в стране применяются вакцины AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Janssen.