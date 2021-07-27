МВФ повысил прогноз роста экономики РК на 2021 год до 4,3%

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27 июля Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста южнокорейской экономики на 2021 год до 4,3%, что на 0,7% выше по сравнению с апрельским прогнозом. Оценка МВФ превышает прогнозы других экономических организаций. Банк Кореи и Азиатский банк развития прогнозируют рост южнокорейской экономики в этом году на 4%. Прогноз правительства РК – 4,2%. Южнокорейская экономика находится на пути восстановления, благодаря устойчивому экспорту, а также повышению внутреннего спроса. Согласно данным Банка Кореи, валовой внутренний продукт страны во втором квартале вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом. За первые 20 дней июля экспорт вырос на 32,8% в годовом исчислении благодаря высокому спросу на полупроводники, автомобили и нефтепродукты. Частные расходы выросли во втором квартале на 3,5% по сравнению с первым кварталом, что является самым резким ростом за 12 лет. Между тем, МВФ снизил прогноз соотношения государственного долга РК к ВВП с 53,1% до 51,8%, учтя ускорение восстановления экономики. Оценка бюджетного дефицита РК на этот год сохранена на уровне 2,9% ВВП.