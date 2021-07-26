27 июля в РК очередной максимум новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 27 июля в стране зарегистрированы 1.896 новых случаев COVID-19. Это новый суточный максимум числа инфицированных с 20 января прошлого года, когда в РК был выявлен первый инфицированный коронавирусом. Предыдущий рекорд, составивший 1.842 новых случая инфекции, был зафиксирован неделю назад, 21 июля. Суточный прирост количества инфицированных превышает тысячу человек с 7 июля. Органы здравоохранения полагают, что четвёртая волна пандемии ещё не достигла своего пика, поскольку высокотрансмиссивный вариант Дельта становится доминирующим штаммом. Общее число заболевших с начала пандемии – 193.427 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 4 человека, общее число умерших – 2.083 человека. Коэффициент смертности 1,08%. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 17 млн 902 тыс. человек, или 34,5% населения страны. 6 млн 972 тыс. человек, или 13,4% населения, вакцинированы полностью. В ближайшее время ожидается активизация вакцинации, поскольку компания Moderna обещала возобновить поставки своей вакцины на следующей неделе. Они были отложены из-за производственных проблем. За минувшие сутки 1.865 человек выписаны из стационаров по окончании лечения. Вылечились в общей сложности 170.494 человека.