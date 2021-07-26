Численность иностранцев в РК продолжает сокращаться

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В июне число иностранцев, находящихся в РК, сократилось на 0,3% по сравнению с прошлым месяцем, составив 1 млн 981 тыс. человек. Это самый низкий показатель после декабря 2015 года, когда отметка составила 1 млн 890 тыс. человек. Количество иностранцев в РК постепенно снижается на протяжении 19 месяцев после начала пандемии COVID-19 в 2020 году. Особенно сильно снизился поток иностранцев, прибывающих в страну по краткосрочной визе. Отметка составила 413 тыс., сократившись на 9,1% в годовом исчислении. Это самая низкая цифра с 2013 года. Численность иностранцев с долгосрочными визами сократилась на 6,7%, составив 110 тыс. человек. В министерстве юстиции отметили, что нынешняя ситуация связана с сокращением туристического рынка, закрытием границ по всему миру, приостановлением безвизового режима и другими мерами южнокорейских властей, нацеленными на борьбу с COVID-19.