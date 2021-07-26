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Две Кореи находятся на пороге возобновления мирного процесса, конечная цель которого - достижение денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил 28 июля представитель администрации президента РК Пак Су Хён, комментируя возобновление работы линий связи между Югом и Севером, которое стало результатом договорённости их лидеров Мун Чжэ Ина и Ким Чон Ына. Представитель администрации выразил надежду на то, что до истечения срока полномочий Мун Чжэ Ина в мае следующего года состоится ещё один раунд личных переговоров лидеров Юга и Севера Кореи. Новый межкорейский саммит является «ступенькой» к прогрессу в мирном процессе,- подчеркнул Пак Су Хён. Он выразил мнение, что создание системы видеоконференцсвязи для проведения консультаций на рабочем уровне между двумя Кореями может стать важным дополнением «горячих линий».