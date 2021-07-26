В РК появится услуга проверки личности через смартфон

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В первом полугодии следующего года в РК будет введена услуга проверки личности через смартфон. Об этом сообщили в министерстве административного управления и безопасности РК. Данная услуга позволит подтверждать личность без наличия физического удостоверения через проверку имени, регистрационного номера, адреса и другой личной информации. Сервис будет доступен при регистрации в системе через смартфон. Основное преимущество данного сервиса заключается в том, что персональные данные не будут храниться в самом смартфоне, а значит нет риска утечки информации при потере девайса. Данные будут передаваться в режиме реального времени в зашифрованном виде с применением технологий предотвращения фальсификации документов. Данным сервисом можно будет воспользоваться при подтверждении личности или возраста, подаче гражданских жалоб или выдаче свидетельств. Исключением являются случаи, когда государственные органы, финансовые учреждения и другие требуют предъявления реального удостоверения личности согласно действующему законодательству или внутренним правилам. Министр административного управления и безопасности РК Чон Хэ Чхоль отметил, что, учитывая распространённость мобильных телефонов, правительство планирует ввести в обиход электронное удостоверение личности, расширив область применения смартфонов в административном обслуживании населения.