Минюст РК исключил возможность амнистии для двух бывших президентов

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Для того, чтобы включить двух бывших президентов страны, отбывающих тюремные сроки по обвинению в коррупции, в список амнистируемых по случаю Дня освобождения Кореи 15 августа, недостаточно времени. Об этом заявил 28 июля на брифинге министр юстиции РК Пак Пом Ге, отвечая на вопрос журналиста. Бывшие президенты Пак Кын Хе и Ли Мён Бак на прошлой неделе были госпитализированы. По мнению некоторых наблюдателей, в этой связи они должны подлежать специальной амнистии. Глава минюста отверг данное утверждение, заявив, что бывшие президенты госпитализированы для лечения болезней, и что он не получил сообщений от президента Мун Чжэ Ина об их возможном помиловании. Составлением списка подлежащих амнистии занимается специальный комитет, созвать заседание которого невозможно в оставшееся время, поскольку сейчас сезон отпусков, а ситуация с коронавирусом весьма серьёзная,- сказал министр. 69-летняя Пак Кын Хе, которая была президентом с 2013 по 2017 год, отбывает 22-летний тюремный срок. Её предшественник на посту главы государства 79-летний Ли Мён Бак отбывает 17-летний срок заключения.