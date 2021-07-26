Рождаемость в РК в мае опустилась до нового минимума

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По данным Национального статистического управления, в мае в РК родились в общей сложности 22.052 ребёнка, что на 3,5% меньше, чем годом ранее. Это самый низкий показатель за май с 1981 года, когда начался сбор соответствующих данных. Общий коэффициент рождаемости - среднее количество детей, рождаемых женщиной за всю жизнь – в прошлом году достигло нового рекордного минимума 0,84. Третий год подряд показатель составляет менее единицы. В мае в РК умерли 25.571 человек, что на 5% больше, чем годом ранее. Это привело к сокращению численности населения страны на 3.518 человек. Естественная убыль населения началась в прошлом году, когда количество умерших превысило количество новорождённых на фоне быстрого старения и низкой рождаемости. В мае в стране зарегистрированы 16.153 брака, что на 11% меньше в годовом исчислении. За тот же период зарегистрированы 8.445 разводов, что на 5,4% меньше, чем в мае прошлого года.