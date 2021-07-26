В РК повышают эффективность системы оповещения о землетрясении

Отныне при возникновении землетрясений магнитудой 5,0 и выше оповещение о землетрясении будет осуществляться более оперативно. Если раньше оповещение происходило в течение от 7 до 25 секунд после фиксирования толчков, то теперь данное время составит от 5 до 10 секунд. Об этом 28 июля сообщила Корейская метеорологическая администрация. Улучшение показателя стало возможным благодаря внедрению нового способа анализа сейсмической опасности. Речь идёт о единой системе оповещения, в которой применяются три вида анализа. В администрации отметили, что благодаря этой системе 95-98% территории страны можно будет оповещать о землетрясениях до того, как начнутся вторичные толчки или афтершоки. Предупреждение об афтершоках за 5 секунд до их начала может снизить количество человеческих жертв на 80%.