Пловец Хван Сон У побил рекорд Азии на дистанции 100 метров вольным стилем

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28 июля на Олимпийских играх в Токио 18-летний южнокорейский пловец Хван Сон У установил новый рекорд Азии на дистанции 100 метров вольным стилем. Он финишировал третьим в своём полуфинальном заплыве и четвертым в общем зачёте среди 16 пловцов с результатом 47,56 секунды. Финал запланирован на 29 июля. Предыдущий азиатский рекорд 47,65 секунды с октября 2014 года удерживал Нин Цзетао из Китая. Хван Сон У - первый южнокорейский спортсмен, вышедший в финал на Олимпийских играх на дистанции 100 метров вольным стилем. Накануне в четвертьфинале он установил национальный рекорд 47,97 секунды, став единственным азиатским пловцом, который вышел в полуфинал. 25 июля южнокорейский пловец выиграл отборочные соревнования на дистанции 200 метров вольным стилем, установив новый национальный рекорд на этой дистанции – 1 мин. 44,62 сек. В финале он финишировал седьмым. Последним азиатским пловцом, завоевавшим медаль на дистанции 100 метров вольным стилем среди мужчин, стал Хироки Судзуки из Японии, серебряный призёр Олимпиады1952 года .