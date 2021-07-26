США поддерживают межкорейский диалог

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США поддерживают диалог между Югом и Севером Кореи, - заявил 27 июля координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности США Курт Кэмпбелл, приветствуя возобновление работы прямых линий связи между двумя Кореями. «Мы поддерживаем диалог и общение Сеула с Северной Кореей», - отметил Курт Кэмпбелл. Его замечание прозвучало после того, как Северная Корея восстановила линии связи с Югом через 13 месяцев после того, как она в одностороннем порядке отключила их в знак протеста против отправки через границу антипхеньянских пропагандистских листовок. Неназванный представитель госдепартамента США в электронном письме агентству Ёнхап назвал возобновление работы линий связи «позитивным шагом». При этом он не уточнил, может ли открытие каналов связи между двумя Кореями указывать на возможное возвращение Севера за стол диалога с США. Джалина Портер, официальный представитель госдепартамента, позже поддержала мнение о том, что возобновление работы линий связи является «позитивным шагом», подчеркнув важность диалога с Пхеньяном. «Дипломатия и диалог необходимы для достижения полной денуклеаризации и установления постоянного мира на Корейском полуострове», - сказала Джалина Портер в ходе телефонного брифинга. Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что Вашингтон открыт для диалога с Пхеньяном. 28 июля, в ходе встречи с журналистами после семинара, организованного в Сингапуре Международным институтом стратегических исследований, Остин сказал, что США готовы к диалогу с Северной Кореей, одновременно находясь в полной готовности защищать юг Корейского полуострова. Эксперты полагают, что возобновление межкорейского диалога может способствовать развитию связей между Вашингтоном и Пхеньяном.