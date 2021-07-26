Число работающих в малом и среднем бизнесе продолжает расти

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Число работников южнокорейских предприятий малого и среднего бизнеса растёт четыре месяца подряд. Как сообщили 28 июля в Корейском институте малого бизнеса, общая численность работающих на предприятиях с числом сотрудников менее 300 человек составила в июне в общей сложности 24 млн 830 тыс. человек. Это на 438 тыс. человек больше, чем годом ранее. Рост отмечен в таких отраслях как здравоохранение, услуги социального обеспечения, строительство и образование, в то время как обрабатывающая промышленность, оптовая и розничная торговля продемонстрировали снижение. Июньский рост произошёл на фоне быстрого восстановления внутреннего спроса в условиях затяжной пандемии COVID-19. Число самозанятых увеличилось в июне на 29 тыс. человек по сравнению с прошлым годом, составив 5 млн 580 тыс. человек. Это первое увеличение за 16 месяцев.