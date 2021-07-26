Правительство РК призывает граждан проявлять осторожность при покупке жилья

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Правительство РК призывает граждан не спешить с покупкой недвижимости, поскольку ожидаются более резкие, чем ожидалось, колебания цен на жильё. Об этом заявил 28 июля вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги, представляя меры правительства по стабилизации рынка недвижимости. Он выразил обеспокоенность продолжающимся ростом цен на жильё в столичном регионе, который может угрожать финансовой стабильности, учитывая рост долгов домохозяйств. «Некоторые индикаторы рынка жилья близки к рекордным максимумам или уже превзошли предыдущие пики», - сказал Хон Нам Ги. Ссылаясь на имеющиеся финансовые данные, он предупредил, что рынок недвижимости перегрет, и цены на жильё могут упасть в любой момент. Вице-премьер отметил, что правительство ужесточит правила кредитования во второй половине этого года, поскольку Банк Кореи намерен поднять в этом году учётную ставку. Для того, чтобы охладить накалённый рынок, правительство продолжит прилагать усилия по увеличению предложения доступного жилья и борьбе с теми, кто манипулирует рынком. Цены на жильё в Сеуле растут в ожидании смягчения правил реконструкции старых домов. Ранее правительство предприняло ряд мер, чтобы остановить рост цен на жильё, но они привели лишь к их краткосрочному снижению. По данным банка Kookmin, средняя цена квартиры в Сеуле впервые превысила 1 млрд вон (866 тыс. долларов), а в провинции Кёнгидо - 538 млн вон (466 тыс. долларов). При этом доходы домохозяйств росли медленно, и людям стало ещё сложнее купить жильё при строгих правилах ипотечного кредитования. По данным банка Kookmin, по состоянию на 2020 год семье со средним доходом для покупки квартиры в Сеуле нужно сохранять весь свой доход, ничего не тратя, в течение 15 лет. В 2017 году этот показатель составлял 12 лет.