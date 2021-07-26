Министры обороны РК и Италии договорились расширять сотрудничество

Photo : YONHAP News

28 июля министры обороны РК и Италии Со Ук и Лоренцо Гуэрини обсудили в ходе телефонного разговора вопросы укрепления сотрудничества в разных областях. Между тем, в июне вступило в силу двустороннее соглашение о взаимодействии в области обороны, подписанное в 2018 году в ходе визита южнокорейского президента Мун Чжэ Ина в Италию. В этой связи министры договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества в таких областях как морская безопасность, борьба с терроризмом, кибербезопасность и оборонная промышленность. Как сообщили в южнокорейском оборонном ведомстве, Лоренцо Гуэрини выразил надежду на прогресс в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, подтвердил неизменную поддержку Италией северокорейской политики Сеула. Со Ук обратился к своему коллеге с просьбой об активном участии Италии в 4-й министерской конференции ООН по вопросам поддержания мира, которая в этом году пройдёт в РК.