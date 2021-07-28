МИД РК приветствует восстановление межкорейских линий связи

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Восстановление межкорейских линий связи является проявлением воли лидеров Севера и Юга к восстановлению взаимного доверия и развитию отношений. Об этом заявил министр иностранных дел РК Чон Ый Ён, выступая 28 июля на онлайн-семинаре по международным вопросам, организованном Институтом внешней политики и национальной безопасности. Он назвал восстановление линий связи «Соглашением от 27 июля» и заявил, что правительство РК приложит все усилия, чтобы прогресс в межкорейских отношениях способствовал также успешному продвижению диалога между КНДР и США. В качестве признака готовности Пхеньяна к возобновлению диалога Чон Ый Ён назвал сохранение Севером моратория на ядерные испытания и запуски ракет большой дальности, несмотря на отрицательный исход северокорейско-американского саммита в Ханое. Он также отметил эффективное выполнение межкорейского военного соглашения. Министр подчеркнул роль Пханмунчжомской декларации от 27 апреля и Пхеньянской декларации от 19 сентября 2018 года в укреплении взаимного доверия и подготовке почвы для достижения денуклеаризации. Министр подчеркнул также важность сотрудничества с соседними странами в решении северокорейской ядерной проблемы, отметив роль Китая и Японии и важность трёхстороннего сотрудничества между РК, США и Японией.