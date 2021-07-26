РК приступит к созданию системы видеоконференцсвязи с КНДР

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В связи с восстановлением межкорейских линий связи министерство по делам воссоединения РК планирует как можно быстрее наладить систему видеоконференцсвязи для проведения консультаций на рабочем уровне между двумя Кореями. Об этом сообщил 28 июля представитель ведомства, отметив важность продвижения диалога в условиях пандемии COVID-19. По всей видимости, вопрос о создании видеоконференцсвязи будет вскоре официально вынесен на обсуждение с Севером через восстановленные каналы связи. В апреле этого года в штабе межкорейских переговоров в районе Самчхон-дон в Сеуле была оборудована специальная студия для видеоконференцсвязи по выделенному каналу. На её создание было выделено 400 млн вон (порядка 340 тыс. долларов). Кроме того, министерство по делам воссоединения подготовило пакет мер по проведению очных переговоров в Пханмунчжоме с соблюдением карантинных мер.