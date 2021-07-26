Поток туристов на остров Чечжудо превышает 1 млн человек

Photo : YONHAP News

Несмотря на четвёртую волну распространения COVID-19, число туристов, посещающих остров Чечжудо, четвёртый месяц подряд превышает 1 миллион человек. Согласно данным местной ассоциации туризма, по состоянию на 28 июля количество туристов, посетивших остров в этом месяце, составило 991.966 человек. Если учитывать, что в среднем туда прибывают 35 тыс. человек в день, то совокупный показатель за весь месяц может превысить 1,1 млн человек. Месячный показатель не опускается ниже отметки в 1 млн человек с апреля. Между тем карантинные власти всерьёз обеспокоены усугублением эпидемической ситуации в связи с ростом темпов распространения COVID-19. Количество новых случаев заражения на Чечжудо в этом месяце оказалось самым высоким с начала пандемии. По состоянию на 28 июля на острове зарегистрировано более 400 подтверждённых случаев, тогда как в июне их было 223. В прошлом году на фоне всеобщей обеспокоенности по поводу COVID-19 среднесуточный поток туристов на Чечжудо упал до 15 тыс. человек. Показатель за март 2020 года составил лишь 480.762 человека. В этом году месячный поток туристов превысил отметку в 1 млн человек ещё до начала летнего сезона отпусков. Такой резкий рост спроса на путешествия связывают с притуплением страха заразиться из-за затянувшейся ситуации с COVID-19 и начала вакцинации.