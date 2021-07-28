28 июля в РК 1.674 новых случая COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 28 июля в стране зарегистрированы 1.674 новых случая COVID-19. Это немного меньше рекордных 1.896 случаев, зарегистрированных на сутки раньше. Тем не менее, органы здравоохранения полагают, что четвёртая волна пандемии ещё не достигла своего пика, поскольку высокотрансмиссивный вариант Дельта становится доминирующим штаммом. Общее число заболевших с начала пандемии – 195.099 человек. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 2 человека, общее число умерших – 2.085 человек. Коэффициент смертности 1,07%. С момента начала вакцинации против COVID-19 одной дозой вакцин привиты 18 млн 382 тыс. человек, или 35,5% населения страны. 7 млн 18 тыс. человек, или 13,5% населения, вакцинированы полностью. В ближайшее время ожидается активизация вакцинации, поскольку компания Moderna обещала возобновить поставки своей вакцины на следующей неделе. Они были отложены из-за производственных проблем. За минувшие сутки 1.065 человек выписаны из стационаров по окончании лечения. Вылечились в общей сложности 171.559 человек.